Тарханов: РПЛ нужно переходить на «весна-осень». Так играют наши соседи из Таджикистана

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.

«Не знаю, почему РПЛ перешла на систему «осень-весна». Нужно переходить на систему «весна-осень». По этой системе играют скандинавы, а также наши соседи из Таджикистана, Казахстана и остальные. Думали, что так будет лучше из-за синхронизации с европейскими соревнованиями. Оказалось, что не лучше», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Напомним, по решению ФИФА и УЕФА российские клубы отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

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