Бербатов назвал форварда, которого подписал бы в «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов назвал фамилию форварда, которого подписал бы на месте клуба в летнее трансферное окно.

«Виктор Осимхен. Парень великолепен в данный момент. Он очень молод, хорошо борется в воздухе, обладает исключительной скоростью, а голы, которые он забивает за «Наполи», невероятны. Если клуб будет искать летом нападающего, он должен стать приоритетной целью», — сказал Бербатов Betfred.

В нынешнем сезоне Осимхен провёл 29 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, отметившись 25 голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн. Его клуб лидирует в чемпионате Италии, опережая идущий вторым «Лацио» на 19 очков.