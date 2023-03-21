Колосков: я был категорически против перехода РПЛ на «осень-весна». Погоду не изменить

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о календарном формате «осень-весна» в Российской Премьер-Лиге.

«О переходе на систему «весна-осень» говорят только журналисты и болельщики, а тренеры и официальные лица по этому поводу молчат. Я был категорически против перехода на «осень-весна»: погоду не изменить, как и нет возможности перевести все лиги на новую систему.

Переход на систему «весна-осень» увеличит количество зрителей на трибунах, поскольку условия будут комфортнее, да и поля будут в лучшем состоянии. Нужно понять, что система «осень-весна» нам принесла: долгое время российские команды не выходили из группового этапа Лиги чемпионов», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.