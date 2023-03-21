Карсаков: мне бы было бы интереснее, если бы РПЛ снова проводили по системе «весна-осень»
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Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков высказался о формате проведения Российской Премьер-Лиги.
«Я за то, как было раньше — за систему «весна-осень». Мне бы было бы интереснее, если бы РПЛ снова проводили в это время. Как мне кажется, изначальный переход на «осень-весна» был как-то связан с Европой и трансферным окном. Наверное, было легче, потому что подстраивались под европейский сезон», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
Переход Российской Премьер-Лиги на систему «осень-весна» произошёл в 2011 году. В нынешнем сезоне чемпионата России на первой строчке турнирной таблицы располагается «Зенит» (48 очков), на втором — «Ростов» (41), а на третьем — «Спартак» (40).
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