Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карсаков: мне бы было бы интереснее, если бы РПЛ снова проводили по системе «весна-осень»

Карсаков: мне бы было бы интереснее, если бы РПЛ снова проводили по системе «весна-осень»
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Карсаков высказался о формате проведения Российской Премьер-Лиги.

«Я за то, как было раньше — за систему «весна-осень». Мне бы было бы интереснее, если бы РПЛ снова проводили в это время. Как мне кажется, изначальный переход на «осень-весна» был как-то связан с Европой и трансферным окном. Наверное, было легче, потому что подстраивались под европейский сезон», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

Переход Российской Премьер-Лиги на систему «осень-весна» произошёл в 2011 году. В нынешнем сезоне чемпионата России на первой строчке турнирной таблицы располагается «Зенит» (48 очков), на втором — «Ростов» (41), а на третьем — «Спартак» (40).

Новость по теме
Руслан Нигматуллин считает, что РПЛ будет невозможно вернуться к системе «весна-осень»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023