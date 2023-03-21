Кечинов: РПЛ предпочтительна система «весна-осень». Сейчас в июле простаивают поля

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что календарный формат «весна-осень» больше подходит Российской Премьер-Лиге.

«В нынешнем развитии российского чемпионата в июле простаивают поля. Это тот период, когда они практически все находятся в оптимальном состоянии, поэтому нужно играть в это время. Я считаю, что сейчас система «весна-осень» предпочтительна», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

Ранее заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв заявил, что вопрос изменения календаря в высших российских дивизионах пока не стоит, но при обращении клубов может начать рассматриваться.

Российская Премьер-Лига окончательно перешла на систему «осень-весна» с сезона-2012/2013.