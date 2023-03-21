Сборная России прилетела в Иран

Сборная России по футболу прилетела в Тегеран, где планирует сыграет товарищеский матч со сборной Ирана.

В телеграм-канале национальной российской команды появилось видео с подписью «Привет, Тегеран» из местного аэропорта.

Матч Иран — Россия состоится в четверг, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. 26 марта сборная России планирует встретиться с национальной командой Ирака на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Напомним, год назад сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. В 2022 году сборная провела три товарищеских матча. Россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).