Сборная России прилетела в Иран
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Сборная России по футболу прилетела в Тегеран, где планирует сыграет товарищеский матч со сборной Ирана.
В телеграм-канале национальной российской команды появилось видео с подписью «Привет, Тегеран» из местного аэропорта.
Матч Иран — Россия состоится в четверг, 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. 26 марта сборная России планирует встретиться с национальной командой Ирака на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Напомним, год назад сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. В 2022 году сборная провела три товарищеских матча. Россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).
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