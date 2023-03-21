Мансилья: я считаюсь лучшим танцором «Оренбурга». Любим отмечать победы с музыкой
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Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья сказал, что считается лучшим танцором в клубе.
«Мы, латинцы, любим отмечать победы с танцами и музыкой. Может быть, у российских футболистов нет такой манеры праздновать, но мы так постоянно делаем. К тому же не всегда удаётся победить «Спартак». Нужно дальше работать, чтобы продолжать побеждать в чемпионате.
Кто главный диджей и кто лучше всех танцует? В команде все диджеи. Я считаюсь лучшим танцором «Оренбурга» (улыбается)», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Мансилья выступает за «Оренбург» на правах аренды из аргентинского «Расинга». Соглашение футболиста с клубом истекает в конце сезона-2022/2023.
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