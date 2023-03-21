Веденеев: переход РПЛ на «осень-весна» был неприятным. Вечно под кого-то подстраиваемся

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о возможном возвращении формата «весна-осень» в Российской Премьер-Лиге, а также прокомментировал текущий формат «осень-весна».

«Что касается возможного возвращения к системе «весна-осень», всегда есть свои плюсы и минусы. Самый главный минус — это перестраиваться. Всё переделывать: документы, тренировочные процессы, трансферы и прочее. Значит, нужно делать чемпионат в один круг или в три. Нужно взвесить — имеет это смысл или нет.

С учётом климатических условий, лучше играть весной, летом и осенью. Так делают в скандинавских странах. Зимой команды разъезжаются отдыхать: в Турцию, Кипр и ещё куда-то. Потом туда же на сборы

Идея перехода на систему «осень-весна» с точки зрения патриотизма была неприятная. Мы вечно под кого-то подстраиваемся. Вместо того чтобы подстраивались под нас. Скорее всего, с этим предложением выступили президенты клубов. Само руководство российским футболом ничего не собиралось менять.

Президентам клубов нужны были результаты, потому что вкладываются очень большие бабки в развитие. Было очень большое расхождение в связи с трансферами. Потому что наши ведущие клубы — ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив» — участвовали в Лиге чемпионов. Им было нужно, чтобы трансферные окна совпадали с европейскими и чтобы были нормальные сборы. Всё было сделано только с этой точки зрения. Да, результаты какие-то были. Но сам уровень российских футболистов нисколько не поднялся. Сейчас он ещё и упал во много раз. Так как большую часть времени уделяли взрослому футболу, а в детско-юношеский футбол заглядывали только изредка», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.