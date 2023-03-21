«Баварии» сложно будет подписать Вирца в ближайшее время

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может стать игроком «Баварии». Об этом сообщает инсайдер на своей странице в социальной сети.

По информации источника, именно сейчас между сторонами не ведутся активные переговоры, он входит в список лучших молодых спортсменов, которых хотят приобрести мюнхенцы. Ситуация с его контрактом говорит против трансфера этим летом или в следующем. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Вирц — воспитанник «Кёльна», в «Байере» он оказался в январе 2020 года за € 200 тыс. Сейчас рыночная стоимость немецкого футболиста оценивается в € 70 млн. «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 52 очка после 25 матчей. «Байер» находится на восьмой строчке, заработав 37 очков.

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