Защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы
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Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.
24-летний японский защитник был прооперирован во вторник, 21 марта, после травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом» (1:1) и больше не сыграет в текущем сезоне. В клубе надеются, что футболист восстановится к началу предсезонной подготовки, сообщает официальный сайт «Арсенала».
Такэхиро Томиясу присоединился к «Арсеналу» в 2021 году, перейдя из итальянской «Болоньи». В текущем сезоне японец принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги в составе лондонского клуба и отметился одной голевой передачей. Также на его счету одна голевая передача в восьми матчах Лиги Европы и два матча в Кубке Англии.
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