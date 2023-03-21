Бывший тренер сборной России высказался о возможном переходе РПЛ к системе «весна-осень»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.

«Лично я за возвращение к системе «весна-осень». Если брать Вторую лигу, то там чемпионат останавливается в ноябре — команды практически четыре месяца не играют официальные матчи. Игроки только тренируются и за это получают деньги. Как такое может быть? А в РПЛ при такой системе получается два чемпионата: первый играется с июля по ноябрь, второй – с марта по июнь. Потому что за три месяца перерыва команды могут кардинально поменяться. Например, за это время клуб может начать заново формироваться и выйти на другой уровень — или наоборот.

Когда РФС переходил на «осень-весну», то аргумент был такой — таким образом будут синхронизироваться матчи чемпионата и еврокубков. Но о какой синхронизации можно тут говорить? Наши команды после перерыва начинают играть в марте. И в еврокубках клуб из Германии, например, будет иметь преимущество — он проведёт четыре или пять туров после зимы и наберёт форму, в то время как российская команда вообще не играла. Идёт обман людей, которые не углублялись в данную тему.

У системы «весна-осень» есть большое преимущество. Допустим, «Спартак» в ноябре победил в чемпионате страны и уже знает, что осенью следующего года ему играть в Лиге чемпионов. И у него есть девять месяцев на подготовку к ней: команда формируется, тренируется, набирает форму. Затем – июльская пауза, в трансферное окно клуб доукомплектовывает состав и в оптимальном состоянии подходит к матчам Лиги чемпионов. А если играть по системе «осень-весна», после окончания чемпионата у команды будет два месяца на подготовку – какое здесь преимущество?» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.