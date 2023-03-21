Погба подешевел на € 15 млн

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов итальянской Серии А.

Самым подешевевшим игроком чемпионата Италии по версии портала стал полузащитник «Ювентуса» Поль Погба — его стоимость упала с € 35 млн до € 20 млн. Значительно убавил в стоимости нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. Его показатель упал на € 15 млн и теперь составляет € 40 млн.

Погба присоединился к «Ювентусу» летом после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед», но из-за проблем со здоровьем провёл первый матч после перехода лишь 28 февраля. Сейчас он снова не может играть из-за травмы. Ситуация с травмами Погба беспокоит и раздражает руководство итальянского клуба.

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Погба станцевал с травмированным коленом: