Гришин — о «весна-осень» в РПЛ: хотели отзеркалить Европу. Но у нас футбол, а не хоккей

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.

«Я поддерживаю возвращение РПЛ к системе «весна-осень». Она была опробована ещё в СССР. Трансферные окна будут также идти параллельно. Глупо подстраиваться под европейские страны. Не знаю, почему РПЛ переходила на «осень-весна». Наверное, хотели отзеркалить Европу. У нас всё любят повторять: Европа сделала так — и мы так сделаем. Был свой сильный чемпионат, который проходил по системе «весна-осень».

Не было ничего страшного, если чемпион определялся в одном сезоне, а в другом начинал играть в еврокубках. Зато был хороший результат. «Спартак» дошёл до 1/4 в Лиге чемпионов. Чемпионат начинался в марте и заканчивался в ноябре: все играли на хороших и зелёных полях. А сейчас играют на зимних. У нас футбол, а не хоккей», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.