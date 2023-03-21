Колыванов — о работе во Второй лиге: готовимся пять месяцев, чтобы сыграть 12 матчей

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов выразил мнение, что формат «осень-весна» не подходит для Второй лиги.

«В настоящее время я работаю во втором дивизионе. Мы начнём сезон в апреле, а закончим в июне. Готовимся пять месяцев, чтобы сыграть 12 матчей — это же неправильно. Было бы лучше, если бы чемпионат начинался в конце марта, а заканчивался в ноябре.

Я не знаю, зачем переходили на систему «осень-весна». Лучше играть не стали. Проходить сборы два раза за год — это не очень просто», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Ранее заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв заявил, что вопрос изменения календаря в высших российских дивизионах пока не стоит, но при обращении клубов может начать рассматриваться.