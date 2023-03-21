Агуэро — об Альваресе: он хорошо развивается и доказал, что может играть на высоком уровне

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о нынешнем форварде «горожан» Хулиане Альваресе.
«Я думаю, что он очень хорошо развивается. Он пришёл в команду совсем недавно, и это его первый опыт выступлений в Европе. Прошло совсем немного времени, но он доказал, что может играть на самом высоком уровне — в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и на чемпионате мира.
Я бы выделил его скромность, желание учиться и то, как он применяет эти знания в своей жизни, всё это он демонстрирует с момента прибытия. Нелегко приехать из Южной Америки и быстро адаптироваться к требованиям такой организованной команды, как «Сити».
Он прогрессирует, потому что нашёл способ интегрироваться в хорошо структурированный стиль игры клуба.
Хулиан никогда не сдаётся — он бежит, прессингует, идёт в отбор. Он делает всё, что требуется команде. И он безжалостен перед воротами соперника. Он целеустремлён, отдаётся тренировкам, и поэтому он так хорошо выглядит на поле.
Ему все ещё нужно набираться опыта, ведь это его первый сезон в Европе. У него новые товарищи по команде, другой стиль игры, новые стадионы и соперники, к которым нужно привыкнуть. Он уже показал, что может справиться с этим давлением, потому что я видел игроков, которые не могли с этим справиться. Тем более когда у вас в команде есть такие игроки и вам нужно выдерживать серьёзную конкуренцию за место в основном составе.
Он хочет побеждать, он хочет быть лучшим. Это важно. Хулиан — отличный нападающий, способный закрыть любую позицию в линии атаки, выполняя при этом и оборонительные функции», — приводит слова Агуэро официальный сайт «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Альварес провёл 34 матча в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.
- 21 марта 2023
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