Александр Хаджи: где клубам РПЛ играть зимой? В России всего один закрытый стадион

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.

«Зачем переходили на «осень-весна»? У нас общественность такая — любит устраивать революции. Немудрено, что было принято подобное решение. Только одного они понять не могут — у нас в России существует зима, она никуда не делась. Бывают погожие дни в декабре или в феврале, но это редкое явление. Где клубам РПЛ играть зимой? В стране всего один закрытый стадион.

Что это дало? Когда играли по системе «весна-осень», мы, спартаковцы, имели приличные результаты — команда выходила в финалы различных турниров. Когда система изменилась, футболисты вообще перестали достигать результата. Делайте выводы», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.