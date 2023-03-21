Валерий Масалитин: практически всё лето в России не играют в футбол, когда хорошая погода

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном переходе Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» в связи с отсутствием еврокубковых матчей.

«Есть смысл вернуться к системе «весна-осень», учитывая погоду в России. Правда, при переходе на «осень-весна» нам обещали хорошие стадионы и крытые манежи, но, к сожалению, ничего такого не произошло. Получается, что практически всё лето в России не играют в футбол, когда хорошая погода и поля. Мы это время проводим либо в отпусках, либо в предсезонках. Поэтому, как мне кажется, есть смысл рассмотреть все обстоятельства, а не просто определённые хотелки.

ЦСКА на выходных играл с «Зенитом»: мы видели, какое там было поле. Хотелось бы, чтобы было соответствие хорошему уровню. В данном случае говорим о поле, на котором можно было бы показывать качественную игру.

Ранний переход на систему «осень-весна» — это подстроение под Европу. Там так играют — и мы тоже захотели. Надо взвесить все за и против – какое это даст развитие российским клубам. Лично я за возвращение», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.