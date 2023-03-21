РФС: в настоящий момент Россия и Ирак согласовывают детали предстоящей товарищеской игры

В российском футбольном союзе (РФС) высказались о предстоящем товарищеском матче с участием сборных России и Ирака.

«РФС готов выполнить все необходимые для организации матча мероприятия, находящиеся в сфере ответственности принимающей стороны.

Что касается сбора в Сочи, то такой вариант обсуждался, по просьбе иракской сборной мы были готовы предоставить для этих целей базу в Мацесте, однако сборная Ирака проинформировала нас об изменении планов. В настоящий момент стороны согласовывают детали предстоящей товарищеской игры», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Ранее пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад сообщил, что игра с Россией состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 26 марта, но в РФС эту информацию до сих пор не подтвердили. 23 марта россияне проведут товарищеский матч со сборной Ирана в Тегеране.