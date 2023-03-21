Nettavisen: голкипер Никита Хайкин вернётся в норвежский клуб «Будё-Глимт»
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Российский вратарь «Бристоль Сити» Никита Хайкин близок к возвращению в «Будё-Глимт».
«Будё-Глимт», так и не сумевший найти нового голкипера после истечения контракта Никиты Хайкина, решил вернуть российского футболиста. Контракт Хайкина с «Бристоль Сити», рассчитанный до конца текущего сезона, будет расторгнут, и футболист в ближайшее время направится в Норвегию, чтобы в статусе свободного агента присоединиться к «Будё-Глимт», сообщает Nettavisen.
Хайкин перешёл в «Бристоль Сити» в январе этого года после окончания контракта с норвежским клубом, но за два месяца не сыграл ни в одном матче за клуб из Чемпионшипа.
В составе «Будё-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом Норвегии.
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