Скалони прокомментировал расширение чемпионата мира до 48 команд

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал изменение формата чемпионата мира.

«В принципе, от Южной Америки будет больше команд. Также придётся играть на один матч больше. Но даже если вы хотите изменить формат, футбол всегда остаётся прежним. У нас всё ещё будет очень сложная квалификация, но мы готовы к соревнованиям», — приводит слова Скалони TyC Sports.

В финальной стадии чемпионата мира 2026 года примут участие 48 сборных. Участники будут разделены на 12 групп по четыре команды, а плей-офф будет начинаться с 1/16 финала. Турнир пройдёт в Мексике, США и Канаде.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. Подопечные Скалони обыграли сборную Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре.