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Де Брёйне назначен новым капитаном сборной Бельгии

Де Брёйне назначен новым капитаном сборной Бельгии
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско назначил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне капитаном команды.

«Это момент гордости. Я здесь уже давно, но представлять свою страну таким образом для меня большая честь. Надеюсь, я хорошо справлюсь с этой ролью», — приводит слова Де Брёйне Sporza.

Вице-капитанами станут вратарь Тибо Куртуа и нападающий Ромелу Лукаку.

24 марта сборная Бельгии сыграет со Швецией в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Помимо Швеции, в одну группу с Бельгией попали Австрия, Эстония и Азербайджан. Сборная России была отстранена от участия в турнире.

На чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии не вышла из группы, заняв третье место в квартете с Канадой, Хорватией и Марокко.

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