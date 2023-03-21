Де Брёйне назначен новым капитаном сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско назначил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне капитаном команды.

«Это момент гордости. Я здесь уже давно, но представлять свою страну таким образом для меня большая честь. Надеюсь, я хорошо справлюсь с этой ролью», — приводит слова Де Брёйне Sporza.

Вице-капитанами станут вратарь Тибо Куртуа и нападающий Ромелу Лукаку.

24 марта сборная Бельгии сыграет со Швецией в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Помимо Швеции, в одну группу с Бельгией попали Австрия, Эстония и Азербайджан. Сборная России была отстранена от участия в турнире.

На чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии не вышла из группы, заняв третье место в квартете с Канадой, Хорватией и Марокко.