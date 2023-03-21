РФС готов обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сказал, что готов обсудить возможность введения пауз в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана.

«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», — сказал Каманцев в интервью «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что в Англии судьи получили рекомендации делать небольшие паузы для футболистов-мусульман в течение следующего месяца на вечерних играх чемпионата страны, чтобы игроки могли совершить приём пищи.

Священный месяц Рамадан, в который мусульманам предписывается пост до захода солнца, начнётся 22 марта и продлится до 21 апреля.