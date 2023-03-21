Хайкин вернулся в «Будё-Глимт» через два месяца

Российский вратарь «Бристоль Сити» Никита Хайкин вернулся в «Будё-Глимт». Об этом сообщает пресс-служба норвежского клуба. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. На его счету 121 матч за «Будё-Глимт» во всех турнирах, в 42 из них Никита сыграл «на ноль».

Хайкин перешёл в «Бристоль Сити» в январе этого года после окончания контракта с норвежским клубом, но за два месяца не сыграл ни в одном матче за клуб из Чемпионшипа. «Бристоль Сити» находится на 14-м месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

В составе «Будё-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом Норвегии. Ранее сообщалось, что «Маккаби» Хайфа проявлял серьёзный интерес к российскому голкиперу.

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