Лоботка: в отличие от Гаттузо, Спаллетти верит в меня. Благодаря этому я расту

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка заявил, что доверие главного тренера команды Лучано Спаллетти помогает ему прогрессировать.

«В отличие от Гаттузо, Спаллетти верит в меня, у него есть уверенность во мне, раньше такого не было, и сейчас я стараюсь расти благодаря этому.

Вообще-то я не ожидал такого сезона от «Наполи». Наверное, никто не ожидал. Мы рады, что сезон развивается именно так и что у нас всё хорошо, это фантастика», — приводит слова Лоботки Сalciomercato.com.

Неделю назад «Наполи» объявил о продлении контракта с Лоботкой. Соглашение с футболистом сборной Словакии продлено до 30 июня 2027 года с возможностью продления до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне итальянской Серии А Лоботка провёл в составе «Наполи» 26 матчей, забил один гол и стал автором одной голевой передачи.