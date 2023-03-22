Мирча Луческу может возглавить «Ниццу»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может стать главным тренером «Ниццы».
Руководство французского клуба желает как можно скорее начать сотрудничество, однако 77-летний специалист не готов приступить к работе прямо сейчас. Луческу уже провёл встречу с представителями «Ниццы» и не стал отвергать предложение, попросив лишь об отсрочке до конца текущего сезона, сообщает Рrosport.ro.
В начале этого года «Ницца» объявила об увольнении Люсьена Фавра с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности тренера назначен Дидье Дигар.
«Ницца» занимает седьмое место в текущем сезоне французской Лиги 1, набрав 44 очка в 28 матчах. Под руководством Дигара команда имеет серию без поражений из 13 матчей.
Луческу возглавляет киевское «Динамо» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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