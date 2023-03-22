Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Себальос рассказал о завершении конфликта с Гави

Себальос рассказал о завершении конфликта с Гави
Комментарии

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос рассказал о примирении с хавбеком «Барселоны» Гави. Игрок каталонского клуба не оставил незамеченным эпизод, который произошёл в матче финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (3:1). Тогда Себальос схватил Гави за волосы. В матче 26-го тура чемпионата Испании Гави влетел в Себальоса, хотя мяч не был у полузащитника «сливочных».

«Мы оба вспыльчивые южане. Мы урегулировали все детали. Всё, что происходит на поле, остаётся на поле. Мы должны двигаться в одном направлении. Если в сборной не будет хорошей атмосферы, мы не будем одним целым», — цитирует Себальоса Marca.

Новость по теме
Сестра Себальоса: мой брат лучше Гави как футболист

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023