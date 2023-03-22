Себальос рассказал о завершении конфликта с Гави

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос рассказал о примирении с хавбеком «Барселоны» Гави. Игрок каталонского клуба не оставил незамеченным эпизод, который произошёл в матче финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (3:1). Тогда Себальос схватил Гави за волосы. В матче 26-го тура чемпионата Испании Гави влетел в Себальоса, хотя мяч не был у полузащитника «сливочных».

«Мы оба вспыльчивые южане. Мы урегулировали все детали. Всё, что происходит на поле, остаётся на поле. Мы должны двигаться в одном направлении. Если в сборной не будет хорошей атмосферы, мы не будем одним целым», — цитирует Себальоса Marca.

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Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

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