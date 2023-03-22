Константин Генич: Лукас Вера точно на карандаше у «Зенита»

Известный комментатор Константин Генич оценил перспективы легионеров «Оренбурга» и предположил, кто из них может уйти на повышение в топ-клуб.
«Вера — хороший футболист, он ведёт игру в середине. Думаю, Лукас точно на карандаше у «Зенита». Надо дождаться лета и посмотреть, кто из бразильцев уйдёт. Конечно, петербуржцам тогда будет нужен игрок в середину поля, если кто-то уйдёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».
Напомним, встреча «Оренбурга» со «Спартаком» завершилась победой оренбуржцев со счётом 2:0. Благодаря этому успеху команда поднялась на седьмое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко в 20 матчах.
25-летний Лукас Вера перешёл в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» перед началом текущего сезона. Полузащитник сыграл за российский клуб 18 матчей в РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Также аргентинец провёл три встречи в рамках Кубка России, в которых не смог отметиться результативными действиями.
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