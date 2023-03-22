РФС ведёт переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд в международные турниры

РФС обсуждает с ФИФА и УЕФА возможное возвращение российских команд в международные турниры. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
«Деятельность сборной не заморожена. Она сильно пострадала, мы не испытываем поток желающих играть с нами. Это очень тяжёлый переговорный процесс. Ведутся переговоры по участию в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии в июне.
Мы сохранили корпоративные права на участие в ФИФА и УЕФА. Ведём переговоры с коллегами о поэтапном возвращении к соревнованиям», – цитирует Рогачёва ТАСС.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. С тех пор мужская сборная России провела три товарищеские игры. В сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), а в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).
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