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Корнеев: Чалов уже может делать разницу на поле, он стал серьезным футболистом

Корнеев: Чалов уже может делать разницу на поле, он стал серьезным футболистом
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Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова в последних матчах чемпионата.

«Федор, как мне кажется, очень серьезно пересмотрел свои приоритеты после опыта в Швейцарии. Качества у него были всегда, но сейчас он выглядит как серьезный футболист, который может делать разницу на поле. Надеюсь, что он не будет сбавлять обороты и принесет пользу клубу, радость болельщикам. Чалов – один из самых талантливых футболистов России», 0приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение не вызывать Чалова в состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Сборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с командой Ирана (23 марта в Тегеране) и сборной Ирака (26 марта в Санкт-Петербурге).

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