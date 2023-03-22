Корнеев: Чалов уже может делать разницу на поле, он стал серьезным футболистом

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова в последних матчах чемпионата.

«Федор, как мне кажется, очень серьезно пересмотрел свои приоритеты после опыта в Швейцарии. Качества у него были всегда, но сейчас он выглядит как серьезный футболист, который может делать разницу на поле. Надеюсь, что он не будет сбавлять обороты и принесет пользу клубу, радость болельщикам. Чалов – один из самых талантливых футболистов России», 0приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение не вызывать Чалова в состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Сборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с командой Ирана (23 марта в Тегеране) и сборной Ирака (26 марта в Санкт-Петербурге).