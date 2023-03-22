«Пытался привезти Кассано в «Ювентус». Буффон назвал лучших футболистов, с которыми играл

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон назвал самых техничных футболистов, с которыми играл.

В список легендарного голкипера вошли Андреа Пирло, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо, Антонио Ди Натале и Антонио Кассано. Последнего, как признался Буффон, он пытался уговорить перейти в «Ювентус».

«Мы пытались привезти Кассано в «Ювентус», я хорошо его знал и любил», — сказал Буффон в интервью YouTube-каналу Bobo TV.

На данный момент Джанлуиджи Буффон, который начал профессиональную карьеру в 1995 году, выступает в составе родного клуба «Парма».

В этом сезоне 45-летний голкипер провел 12 игр в Серии В.

Раннее итальянский вратарь выступал за «Ювентус» и «ПСЖ».

На сына Андреа Пирло напали в Италии: