Валерий Шмаров: давайте будем считать, что интрига в РПЛ сохраняется

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.
«Сохраняется ли интрига в борьбе за титул после этого матча? Давайте будем считать, что да. (смеется). Впереди еще 10 туров, посмотрим», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».
После 20 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 48 очков.
ЦСКА после 20 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков.
Напомним, 19 марта состоялся центральный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал санкт-петербургский «Зенит» Встреча завершилась минимальной победой армейцев со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 72-й минуте встречи — отличился нападающий Фёдор Чалов, пробивший из-за пределов штрафной, а ассистировал ему Иван Обляков.
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