Ибрагимович объяснил, почему не завершил карьеру после золота «Милана» в прошлом сезоне

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, почему не закончил карьеру после тяжёлой травмы.
«Уйти из футбола после скудетто было бы слишком легко. За последние 14 месяцев я перенёс три операции. Был момент, когда ситуация с коленом не улучшалась — я не видел свет в конце тоннеля. Затем, наконец, всё становилось лучше и лучше. Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы уйти? Никогда. Проблемы дают мне адреналин. Журналисты всегда писали и говорили обо мне, что я не такой как все, слишком эгоистичный. Вы помогали мне и продолжаете это делать. Внутри меня всегда есть желание доказать всем, кто во мне сомневается, что они ошибаются», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Альфредо Педуллы.
41-летний форвард выбыл из строя в мае прошлого года. С того момента он не выходил на поле почти год. Ибрагимович впервые сыграл в этом сезоне в матче 24-го тура Серии А пс «Аталантой» (2:0), который состоялся 26 февраля.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
- 22 марта 2023
-
04:28
-
04:10
-
03:59
-
03:57
-
03:51
-
03:49
-
03:19
-
02:34
-
02:29
-
02:23
-
01:02
-
00:54
-
00:47
-
00:34
-
00:32
-
00:19
-
00:15
- 21 марта 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:38
-
23:28
-
23:19
-
23:15
-
23:02
-
22:51
-
22:38
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:22
-
22:09
-
22:01