Геннадий Орлов: игроки «Зенита» думают, что они уже чемпионы

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о спаде «Зенита». Сине-бело-голубые вылетели из Кубка России от московского «Динамо» и уступили столичному ЦСКА в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1.

«Я бы не сказал, что результат матча ЦСКА — «Зенит» неожиданный. Но я всё-таки думал, что будет ничья. В предыдущем матче с «Химками» «Зенит» отдал центр поля. Я уже не говорю про игру с «Динамо».

Больше трёх лет «Зенит» всё время готовился к евротурнирам. А сейчас команда никуда не готовится. Это снижает мотивацию на 50 процентов. Сейчас я вижу, что есть несколько игроков, которые ещё не набрали своей лучшей формы. В том числе и бразильцы. Единственный, кто безупречен — это Малком. Клаудиньо сейчас начал спорить с судьями и постоянно падать. Он пока не тот, который был в лучшее время. Вендел тоже был уставшим в матче с ЦСКА. Плюс сказалось отсутствие Барриоса. Когда его нет, «Зенит» иначе действует в обороне. Кузяев не может играть, как Барриос.

Что касается центральных защитников, могу сказать, что Ренан — техничный парень. Его сейчас вызвали в сборную Бразилии, большую команду. Так что это хорошее приобретение. А вот у Родригао наверняка лишний вес — ему надо себя подсушить. Дуглас Сантос болел и до конца пока не восстановился. Ему чуть-чуть не хватает в единоборствах.

Эти детали показывают, что игроки «Зенита» ещё не в форме. Но всё ещё впереди. «Зениту» помогает «Спартак», который свой матч проиграл. Но если «Зенит» и дальше будет играть, как с ЦСКА, их лидирующая позиция пошатнется.

Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки «Зенита» уже уверены в чемпионстве. Он хорошо знает тех, кто так думает. Игроки считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду. Это будет хорошим толчком для всех остальных», – приводит слова Орлова Sport24.