Дмитрий Чистяков: «Спартак», «Ростов» и ЦСКА — конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство

Игрок «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал главных претендентов на то, чтобы побороться за титул чемпиона в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Два подряд поражения «Зенита» — не тенденция, просто так получается. В Санкт-Петербурге нормальное поле, а у ЦСКА — не очень, но мы были в равных условиях.

Интрига в РПЛ всегда жива, наверное. Конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство — «Спартак», «Ростов» и тот же ЦСКА, наверное. У нас легионеры не уехали, у ЦСКА тоже. Многие иностранцы остались, просто так получается, что турнирная таблица на сегодняшний день такая, которую мы видим. Нет никакого фактора, что кто-то приехал или уехал», — приводит слова Дмитрия «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 48 очками, «Ростов» второе с 41 очком, «Спартак» третье с 40 очками, а ЦСКА пятое 35 очками.

Дмитрий Чистяков сыграл только в шести матчах нынешнего сезона РПЛ. Напомним, прошлой осенью он был отстранён от команды из-за конфликта с руководством.