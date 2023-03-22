Спортдиректор «Родины» Зинин: в следующем сезоне для нас очень важно выйти в РПЛ

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о возможном выходе команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы держим это в уме. Если получится — замечательно. Но главное — выполнять задачи не позднее тех сроков, на которые они намечены. Вот в следующем сезоне для нас очень важно выйти. Если получается раньше, то замечательно. Пока глобально мы ещё ничего не сделали, занимаем 11-е место.

Владелец клуба в любой момент может увеличить финансирование клуба? В теории может — но мы это даже не обсуждаем, поскольку нет необходимости. У нас достаточно сдержанные зарплаты. Про «Родину» ходят какие-то финансовые легенды, хотя мы действуем в рамках рынка. Есть ряд клубов, где зарплаты существенно выше.

Возвращаться на «ВТБ Арену» не планируем? Сейчас эта тема не поднимается. Пока играем в Сокольниках, а дальше видно будет», – приводит слова Зинина Metaratings.