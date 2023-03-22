Скалони — о награде лучшему тренеру: это преувеличение и громкие слова

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал получение награды лучшему тренеру на церемонии The Best FIFA.
«Когда вы выигрываете чемпионат мира, все ваши хорошие качества увеличиваются в глазах окружающих, но я не могу поставить себя на один уровень с Анчелотти и Гвардиолой. Я горжусь наградой, но это преувеличение и громкие слова», — приводит слова Скалони TyC Sports.
Конкурентами Скалони в номинации были наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году, сменив Хорхе Сампаоли. Специалист привёл аргентинцев к победе на чемпионате мира в Катаре. В финальном матче турнира аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 в серии пенальти). Победа на чемпионате мира стала для Аргентины третьей в истории.
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