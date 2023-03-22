Фоден: надеюсь, меня запомнят в «Сити» как легенду, когда я завершу карьеру

Нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о своей карьере. В 22 года английский футболист уже завоевал четыре титула чемпиона Англии, Кубок Англии и четыре медали победителя Кубка Лиги. Также воспитанник манчестерского клуба признавался лучшим молодым игроком года в Англии.

«Часто думаю о том, что я сделал, чего достиг. Благодарен за то, что нахожусь там, где я сейчас. На мой взгляд, это безумие, потому что всё случилось так быстро.

Я приехал из неблагополучного района, оттуда выбираются немногие. Очевидно, я горжусь этим.

Для меня приятно быть частью «Сити». Надеюсь, в ближайшие годы я смогу рассказать о пережитом опыте своим маленьким детям, поделиться с ними тем, как это было. Надеюсь, меня запомнят здесь как легенду, когда я завершу карьеру. Мне хотелось бы заслужить статую в свою честь.

Конечно, от меня есть определённые ожидания, потому что я установил высокую планку в последние несколько сезонов. Люди ожидают, что теперь я буду сильнее влиять на игру, и я не возражаю против этого. Хочу быть тем человеком, который забивает и решает исход игры. Я уже преуспел в этом, и мне нравится давление. Определённо трудно сохранять хладнокровие, но мне кажется, что в последнее время я довольно хорошо справлялся с этим.

Всегда старался максимально усердно работать на тренировках, чтобы добиться результата. У меня такой менталитет, и я буду продолжать в том же духе», — приводит слова Фодена Arab News.