Эдерсон: есть большая вероятность, что Анчелотти станет тренером сборной Бразилии
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время может возглавить сборную Бразилии.
«Я обсуждал это с Каземиро, Винисиусом Жуниором и Эдером Милитао. Есть большая вероятность, что Анчелотти станет нашим тренером.
Он исключительный специалист, нравится всем в своей команде, у него победоносная карьера. Просто взгляните на его резюме. Скоро мы узнаем, будет он здесь или нет.
Я надеюсь, что у нас быстро появится новый тренер. Я тоже чувствую предвкушение, потому что разговоров слишком много. Будет ли это бразилец или иностранный тренер? Нас тоже беспокоит этот вопрос», — приводит слова Эдерсона ESPN US.
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