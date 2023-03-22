Эдерсон: есть большая вероятность, что Анчелотти станет тренером сборной Бразилии

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время может возглавить сборную Бразилии.

«Я обсуждал это с Каземиро, Винисиусом Жуниором и Эдером Милитао. Есть большая вероятность, что Анчелотти станет нашим тренером.

Он исключительный специалист, нравится всем в своей команде, у него победоносная карьера. Просто взгляните на его резюме. Скоро мы узнаем, будет он здесь или нет.

Я надеюсь, что у нас быстро появится новый тренер. Я тоже чувствую предвкушение, потому что разговоров слишком много. Будет ли это бразилец или иностранный тренер? Нас тоже беспокоит этот вопрос», — приводит слова Эдерсона ESPN US.

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