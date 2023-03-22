Скалони — о Месси на ЧМ-2026: я постараюсь убедить его

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о возможном участии нынешнего капитана команды Лионеля Месси в следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
«Лионель в порядке, он здесь, чтобы играть. Мы будем продолжать вызывать его в сборную, пока он не примет иное решение. И даже когда он изменит свою позицию, я постараюсь переубедить его», — приводит слова Скалони TyC Sports.
Национальная команды Аргентины в рамках мартовского сбора проведёт два товарищеских матча: с командами Панамы и Кюрасао.
Лионель Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года и является её лучшим бомбардиром. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, будучи капитаном. Месси был признан лучшим игроком катарского ЧМ.
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