Песьяков: в нашем чемпионате Дзюба спокойно будет играть до 45 лет. И забивать постоянно

Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков высказал мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Как «Ростов» трижды позволил Дзюбе отличиться? Сложно сказать… На самом деле, если разбирать его голы, то второй мы подарили. А первый и третий достаточно похожие — очень хорошо пробил, достать такое трудно. Артём в этих эпизодах оказался в нужном месте и использовал свои шансы.

В нашем чемпионате Дзюба вообще спокойно будет играть до 45 лет — и забивать постоянно. Опять же его габариты, техника, уровень — со всем этим он спокойно может играть и забивать в РПЛ ещё долго.

Почему соперники не могут его закрыть? А смотрели недавно игру «Манчестер Сити» с «Лейпцигом»? Вы посмотрите, какие голы там Холанд забил. Примерно то же самое, что у нас. Всё с добивания, но все говорят, какой он великий (смеётся)», — приводят слова Песьякова «Известия».