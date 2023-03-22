Сергей Песьяков поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России

Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков поделился ожиданиями от ближайших матчей национальной команды. В четверг, 23 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Ирана в Тегеране, а в воскресенье, 26 марта, — со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

«Чего жду от ближайших матчей сборной? В первую очередь возможности сыграть на международном уровне. Все соскучились — и футболисты, и болельщики. Страна соскучилась. И состав будет оптимальный. Очень рад, что опять появилась возможность сыграть за национальную команду.

Получили в соперники более сильную команду, чем в последних трёх матчах? Конечно, это приятно. Всё-таки сыграем с одним из участников чемпионата мира. Иран не первый год очень хорошо себя показывает, так что с большим интересом готовимся к матчу. Хотя для нас любая игра в плюс. И те, что были осенью, тоже. Тем более что тогда все три матча получились непростыми.

У меня отличные эмоции от любой поездки в сборную, к тому же я в ней ещё не наигрался. Вы же помните, как для меня закончился прошлый выезд, когда я быстро получил травму в матче с Таджикистаном. Поэтому рад вновь оказаться в расположении национальной команды», — приводят слова Песьякова «Известия».