Скалони: болельщики видят, что каждый игрок — один из них, сборная принадлежит всем
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об отношениях с болельщиками.
«Мне нравится видеть, что сборная Аргентины принадлежит каждому аргентинцу. Они приходят на матчи с такой радостью и энтузиазмом, как будто в первый раз. Мне нравится, что болельщики видят, что каждый игрок — один из них, сборная принадлежит всем.
Для тех из нас, у кого была возможность оказаться на улицах Аргентины, правда заключается в том, что мы испытали огромную радость. Люди счастливы и видят в нас героев. И это делает нас счастливыми тоже, потому что мы дали им повод для радости, которая чувствуется до сих пор», — приводит слова Скалони TyC Sports.
Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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