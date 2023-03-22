Вратарь «Ростова» Песьяков оценил старт команды во второй части сезона-2022/2023

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков оценил старт команды во второй части сезона-2022/2023.

«Мне кажется, с каждой игрой мы всё больше прибавляем. Но это зависит от качества полей. Все знают, что мы стараемся играть через короткий и средний пас. И качество нашей игры часто страдало из-за состояния газона. Были вынуждены играть в несвойственной для себя манере. Отсюда такой негативный результат в некоторых матчах. Вот в Нижнем Новгороде поле было более-менее нормальным, и результат налицо — заслуженная победа», — приводят слова Песьякова «Известия».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко после 20 матчей. Лидирует «Зенит» (48).

Подопечные Валерия Карпина обыграли «Пари Нижний Новгород» (1:0) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и в полуфинале встретятся с «Краснодаром».