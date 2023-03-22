Защитник «Зенита» Круговой высказался о поражениях от «Динамо» и ЦСКА

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражения от «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в Фонбет Кубке России и от ЦСКА (0:1) в Российской Премьер-Лиге.

«Кажется, что в последних матчах у «Зенита» были проблемы с мотивацией из-за большого отрыва? Возможно, со стороны действительно так выглядит, но у меня подобных ощущений нет. Просто в последнее время не получается забивать голы, реализовывать свои моменты. Надеюсь, после перерыва вернёмся в оптимальное состояние и будем играть лучше.

В каждом сезоне какие-то осечки есть и у нас, и у любого другого клуба. Это нормально. Думаю, такое неизбежно для любой команды. Да, сейчас получилось так, что уступили «Динамо» и ЦСКА. Нельзя постоянно выигрывать или постоянно проигрывать. Неудачи всегда случаются, но всё это проходит. Поэтому сейчас надо отдохнуть, проанализировать эти поражения и в апреле по-новому выходить на поле и побеждать.

Всегда обидно проигрывать — независимо от того, какое у тебя место в турнирной таблице, какой отрыв от остальных команд. Мы очень хотели победить в последних матчах, но не всегда идеально играли в обороне. Тут ведь самое главное — это качественно сыграть в защите. А в последних встречах позволили соперникам создать очень много моментов у наших ворот. Отсюда и такие результаты.

Если брать игру с ЦСКА, то у нас матчи на выезде вообще всегда получаются очень тяжело, даже когда мы побеждаем. Но в любом случае надо отталкиваться от своей игры, совершенствовать её и придерживаться того, что нам говорит тренерский штаб. Возможно, с тем же ЦСКА мы не выполнили то, что просил Сергей Богданович (Семак. — Прим. «Чемпионата»)», — приводят слова Кругового «Известия».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 48 очков. Отрыв от «Ростова» (41), располагающегося на второй строчке, составляет семь очков.