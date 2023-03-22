Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о состоянии поля на стадионе «Ростов Арена» и сравнил его с нижегородским.

«Как раз ростовское поле — худшее из тех, на которых мы играли в этом году. А в Нижнем Новгороде — лучшее. Думаю, отсюда и результат — достаточно уверенная победа. Сопернику ничего не удалось создать у наших ворот, за исключением, может быть, одного момента. Ну а сами создали, наверное, моментов пять.

Как так вышло, что в южном городе не получилось подготовить поле? У меня такой же вопрос (смеётся). Не знаю, как на него ответить. Кому мне его задавать, тоже не знаю.

Вот яркий пример — поле в Нижнем Новгороде. Да, оно не в идеальном состоянии, но на нём спокойно можно играть в футбол — низом, в короткий и средний пас. Не знаю, надо у агронома стадиона «Нижний Новгород» спросить, как бороться с плохими полями», — приводят слова Песьякова «Известия».

«Ростов» обыграл «Пари Нижний Новгород» (1:0) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и в полуфинале встретится с «Краснодаром».