В Аргентине не сомневаются, что Гарначо сделает выбор в пользу их сборной, а не Испании

В Ассоциации футбола Аргентины уверены, что форвард «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо выберет их сборную и откажется от идеи выступления за национальную команду Испании.
Гарначо, родившийся в Мадриде, на юношеском уровне успел поиграть и за команду Испании, и за сборную Аргентины. Футболист был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с Панамой и Кюрасао, но получил травму и в связи с этим по-прежнему не будет заигран ни за одну взрослую сборную. На фоне этого появились слухи, что в сборной Испании хотят воспользоваться ситуацией и переманить талантливого 18-летнего нападающего.
«У нас налажен диалог с Гарначо и его семьёй. Это не просто что-то мгновенное, всё развивалось с течением времени. Он очень рад, что сборная Аргентины проявила к нему внимание.
Тот интерес, который мы показываем в этом вопросе, заставил его склониться к выбору Аргентины», — приводит talkSPORT слова Хуана Мартина Тасси, одного из руководителей Ассоциации футбола Аргентины.
В текущем сезоне Гарначо провёл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырёх голевых передач.
- 22 марта 2023
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