Защитник «Зенита» Круговой: будет мегаматч против Дзюбы с «Локомотивом»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой прокомментировал выступления нападающего Артёма Дзюбы за московский «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге. В трёх матчах Дзюба отличился четырьмя забитыми мячами.
«Удивлён ли тем, как Артём Дзюба сумел успешно вернуться в РПЛ? Да я в нём не сомневался, он молодец. Будет мегаматч против него между «Зенитом» и «Локомотивом». Очень ждём этой встречи», — приводят слова Кругового «Известия».
«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги 9 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 48 очков после 20 матчей. «Локомотив» занимает 11-е место — у него 22 очка.
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