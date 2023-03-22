Защитник «Зенита» Круговой: будет мегаматч против Дзюбы с «Локомотивом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой прокомментировал выступления нападающего Артёма Дзюбы за московский «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге. В трёх матчах Дзюба отличился четырьмя забитыми мячами.

«Удивлён ли тем, как Артём Дзюба сумел успешно вернуться в РПЛ? Да я в нём не сомневался, он молодец. Будет мегаматч против него между «Зенитом» и «Локомотивом». Очень ждём этой встречи», — приводят слова Кругового «Известия».

«Локомотив» и «Зенит» встретятся в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги 9 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 48 очков после 20 матчей. «Локомотив» занимает 11-е место — у него 22 очка.