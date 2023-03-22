Бышовец: мне кажется, получение легионерами гражданства РФ связано с любовью к России

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался по поводу желания некоторых иностранных футболистов получить паспорт гражданина РФ.

«Как мне кажется, получение гражданства легионерами РПЛ даёт перспективу быть призванным в национальную команду — особенно если нет шансов играть за свою сборную. Наверное, их желание — это результат клубной атмосферы и отношения болельщиков. Мне кажется, это связано с любовью к России.

Легионеры могут помочь сборной России. Игроки «Зенита» Клаудиньо и Малком усилят нашу команду. Они точно представляют интерес. Тем более что у них не будет проблем в адаптации», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, недавно паспорт РФ получили бразильцы из «Зенита» — Малком и Клаудиньо. После этого ряд других иностранцев высказался в СМИ о желании получить российское гражданство.