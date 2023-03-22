Созин: откуда у Карпина такое высокомерие? Другие тренеры о своей сборной так не говорили

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что особо не держится за место в национальной команде.

«Валерий Карпин вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать. Карпин – хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: «Спартак», «Торпедо» Армавирское… Да, ничего не выиграл, но «Ростов» сейчас даже какую-то видимость конкуренции создаёт «Зениту». Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.

Если ему работать в сборной неинтересно, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так не говорили о своей сборной. Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется – окей, давайте разорвём контракт. Карпин самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».