Созин: откуда у Карпина такое высокомерие? Другие тренеры о своей сборной так не говорили

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что особо не держится за место в национальной команде.
«Валерий Карпин вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать. Карпин – хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: «Спартак», «Торпедо» Армавирское… Да, ничего не выиграл, но «Ростов» сейчас даже какую-то видимость конкуренции создаёт «Зениту». Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.
Если ему работать в сборной неинтересно, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так не говорили о своей сборной. Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется – окей, давайте разорвём контракт. Карпин самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 22 марта 2023
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