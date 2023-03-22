Глава «Амкала» — о возможном участии в КР: клубы Медиалиги ничем не уступают командам ФНЛ

Основатель «Амкала» Герман Попков прокомментировал возможное участие команды в Кубке России сезона-2023/2024.

«Конечно, слышали о том, что клубы Медиалиги могут вновь пригласить для участия в Кубке России. Уверен, что это абсолютно логичное решение. Мы ничем не уступаем командам ФНЛ: Первого и Второго дивизионов. Уже неоднократно это доказывали!» — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России «Амкал» добрался до 1/64 финала Пути регионов. Любительский клуб уступил санкт-петербургской «Звезде» в серии пенальти со счётом 2:4. Основное время матча завершилось вничью — 2:2. Встреча состоялась 14 сентября 2022 года. Перед этим «Амкал» прошёл «Тверь» (1:0) и «Зоркий-Красногорск» (1:1, 8:7 по пенальти).